Горловка частично обесточена, троллейбусы переведены на временный маршрут

Часть Горловки осталась без света Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Часть Горловки обесточена. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городского округа Иван Приходько.

По словам руководителя муниципалитета, из-за отсутствия электроснабжения пришлось скорректировать работу городского электротранспорта.

- В связи с временным отсутствием электроэнергии троллейбусы временно курсируют по маршруту № 3. Просьба с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и планировать свои маршруты с учетом вышеизложенной информации, - проинформировал Иван Приходько.

Напомним, что в Горловке обрушился подъезд многоэтажки в результате удара БПЛА ВСУ. Из-под завалов извлекли троих погибших. Всего пострадали четыре человека, из них трое погибли. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Как сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько, дрон нес на себе около 12 килограммов тротила.

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