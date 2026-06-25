25 июня в Донецке температура воздуха прогреется до 26 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В четверг погода в Донецке будет чуть прохладнее, чем в предыдущие дни, но местами возможны грозы. Расскажем, какой будет погода в Донецке 25 июня 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Четверг принесет в столицу Республики небольшое облегчение от летнего зноя. Днем воздух прогреется до +26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +17 градусов, так что вечер будет прохладным и комфортным.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, днем 25 июня в Донецке местами ожидаются грозы. Погода будет переменчивой: в одних районах города может быть солнечно и сухо, а в других - пройти кратковременный грозовой дождь. Ночью осадки прекратятся, погода станет малооблачной, без осадков.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Ночью ветер немного стихнет до 2 метров в секунду и сменит направление на северное и северо-восточное. Ветра практически не будет, так что дискомфорта он не доставит.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 25 июня 2026 года будет постепенно повышаться. В утренние часы барометры покажут 739 миллиметров ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 742 миллиметров ртутного столба. Такие изменения находятся в пределах нормы и вряд ли скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 44 до 67 процентов.

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