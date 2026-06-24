В ДНР необходимо переоформить 1,5 миллиона объектов недвижимости

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Донецкой Народной Республике ведется масштабная работа по перерегистрации объектов недвижимости. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития Республики Дмитрий Краснов в ходе оперативного совещания у Главы ДНР Дениса Пушилина.
По словам Краснова, в общей сложности предстоит оформить порядка 1,5 миллиона объектов. Эта работа имеет важное значение для упорядочения имущественных прав граждан и формирования актуальной базы данных по недвижимости в регионе.
- Отдельно идет масштабная работа по перерегистрации полутора миллионов объектов недвижимости к 1 июля, - заявил Краснов.
Напомним, что в ДНР упростили процесс подачи документов на регистрацию недвижимости. Теперь собственникам не нужно обращаться в МФЦ для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Собственники недвижимости в ДНР могут подать заявление на государственную регистрацию прав сразу по завершении кадастровых работ.
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