В ДНР необходимо переоформить 1,5 миллиона объектов недвижимости

До 1 июля 2026 года жители ДНР могут в упрощенном порядке зарегистрировать свои права на недвижимость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике ведется масштабная работа по перерегистрации объектов недвижимости. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития Республики Дмитрий Краснов в ходе оперативного совещания у Главы ДНР Дениса Пушилина.

По словам Краснова, в общей сложности предстоит оформить порядка 1,5 миллиона объектов. Эта работа имеет важное значение для упорядочения имущественных прав граждан и формирования актуальной базы данных по недвижимости в регионе.

- Отдельно идет масштабная работа по перерегистрации полутора миллионов объектов недвижимости к 1 июля, - заявил Краснов.

Напомним, что в ДНР упростили процесс подачи документов на регистрацию недвижимости. Теперь собственникам не нужно обращаться в МФЦ для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Собственники недвижимости в ДНР могут подать заявление на государственную регистрацию прав сразу по завершении кадастровых работ.

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