В ДНР упростили процесс подачи документов на регистрацию недвижимости: что важно знать

Фото: Александр ИВАНОВ.

Собственники недвижимости в ДНР могут подать заявление на государственную регистрацию прав сразу по завершении кадастровых работ.

- Если вы получили результаты кадастровых работ, выполненные в соответствии с российским законодательством, вам больше не нужно тратить время на дополнительные визиты в МФЦ. Сразу после подписания актов выполненных работ вы можете обратиться в офисы филиала «Роскадастра» по ДНР для подачи заявления на регистрацию в ЕГРН, - отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по ДНР Владислав Вишневский.

В «Роскадастре» отметили, что благодаря новому порядку процесс регистрации недвижимости проходит в короткие сроки.

- Своевременное внесение данных в ЕГРН гарантирует защиту прав собственности и снижает риски возникновения споров, связанных с неурегулированными имущественными правами. Это особенно важно в условиях формирования нового правового поля и адаптации к российским стандартам, - заявили в «Роскадастре» по ДНР.

Для государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав потребуется паспорт, СНИЛС, правоустанавливающие документы на объект и техническая документация.

Также в «Роскадастре» продолжают активно внедрять систему выездного обслуживания. Это существенно повышает доступность и оперативность предоставления государственных услуг Росреестра для жителей региона.

- Многие жители Республики, воспользовавшись данной услугой, убедились в преимуществах подачи документов посредством обращения в филиал. Это – удобство, качество и отсутствие очереди при приеме документов, – отметила заместитель директора филиала «Роскадастра» по ДНР Екатерина Колоденко.

Для организации приема необходимо предварительно связаться со специалистами «Роскадастра» по телефонам: +7(949) 500-38-16, +7(949) 500-38-17 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:45). В ходе обращения будут уточнены детали вашего запроса, согласованы дата, время и место приема.

ВАЖНО

Для того чтобы не попасть на мошенников, рекомендуется звонить только на указанные номера телефонов. Обратная связь также осуществляется только с этих номеров. Специалисты не используют Telegram, Мах или иные мессенджеры для связи, не запрашиваем коды подтверждения из смс.

Какие услуги предоставляются:

- выездной прием документов для проведения кадастрового учета и регистрации прав;

- выездной прием запросов о предоставлении сведений ЕГРН;

- курьерская доставка готовых документов по факту оказания перечисленных услуг;

- курьерская доставка невостребованных документов из многофункционального центра «Мои документы».

Стоимость выездных услуг:

К льготной категории граждан относятся ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и инвалиды I и II группы. Для данных граждан услуги предоставляются бесплатно, если они являются собственниками оформляемых объектов. Для остальных категорий граждан услуга платная, например:

3 500 рос. руб. – выездной прием по заявлениям на кадастровый учет и регистрацию прав и 3200 руб. – курьерская доставка по таким документам;

2 000 рос. руб. – выездной прием по запросам сведений ЕГРН и 2 000 рос. руб. – курьерская доставка сведений ЕГРН;

2 800 рос. руб. – курьерская доставка невостребованных документов, запрошенных ранее в многофункциональном центре «Мои документы» (МФЦ).

