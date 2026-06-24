В ДНР аграриев обеспечат ГСМ в период уборки урожая

В текущих условиях защита работников, техники и непрерывность производственных процессов становятся критически важными. Фото (архив): Минагропром ДНР

В Донецкой Народной Республике особое внимание уделяют подготовке к уборочной кампании - в фокусе внимания находятся вопросы обеспечения аграриев топливом и безопасности проведения полевых работ. Об этом сообщил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Артем Крамаренко в ходе оперативного совещания с Главой ДНР Денисом Пушилиным.

По словам министра, в текущих условиях защита работников, техники и непрерывность производственных процессов становятся критически важными.

- Особое внимание сегодня уделяем вопросам обеспечения аграриев ГСМ и безопасности проведения полевых работ. В условиях сохраняющихся угроз крайне важно обеспечить бесперебойную работу предприятий и защитить людей и сельскохозяйственную технику в период уборки урожая, - подчеркнул Артем Крамаренко.

Напомним, что аграриям ДНР предоставят в лизинг 36 единиц сельхозтехники. Сельхозпроизводителям Республики помогут обновить парк машин.

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