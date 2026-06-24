В ДНР готовятся к уборочной кампании

В Республике в ближайшие дни стартует уборочная кампания Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике в ближайшие дни стартует уборочная кампания - один из важнейших этапов сельскохозяйственного года. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания Главы ДНР Дениса Пушилина. С докладом о текущей ситуации в агропромышленном комплексе выступил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Артем Крамаренко.

- Это один из самых ответственных периодов для сельскохозяйственной отрасли, от которого напрямую зависит продовольственная безопасность региона и результаты труда тысяч людей, - подчеркнул он.

В этом году посевная площадь в ДНР составила почти 409 тысяч гектаров. По предварительным оценкам, ожидаемый валовой сбор сельхозкультур составит около 608 тысяч тонн. Такой результат почти на 20% превышает показатели прошлого года.

Напомним, что в ДНР завершают посевную кампанию с внушительными показателями. Увеличения урожая на 20 процентов ожидают в Республике.

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