В ДНР завершают посевную кампанию с внушительными показателями

Совсем скоро сельхозпредприятия перейдут к уборке урожая. Фото (архив): ТГ/Пушилин

В Донецкой Народной Республике близится к завершению посевная кампания. Как сообщил на оперативном совещании у Главы Республики Дениса Пушилина министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Артем Крамаренко, аграрии уже обработали 97% запланированных к посеву земель. Общая площадь, отведенная под сельскохозяйственные культуры в 2026 году, составляет 409 тысяч гектаров.

Аграрии уже обработали 97% запланированных к посеву земель. Фото (архив): ТГ/Пушилин

Министр отметил, что вскоре сельхозпредприятия перейдут к уборке урожая, и темпы работ соответствуют прошлогодним показателям. Более того, ожидается увеличение общего объема собранного урожая сельхозкультур на 20% по сравнению с предыдущим годом.

- Это предварительный прогноз. Окончательный будем делать после проведения контрольных обмолотов. В фазу уборки войдем фактически через неделю, - уточнил Артем Крамаренко.

Для поддержки аграрного сектора выделены 1,9 миллиарда рублей по семи направлениям финансирования. Также для обновления парка техники предприятия получат в лизинг 36 единиц современного оборудования.

Для поддержки аграрного сектора выделены 1,9 миллиарда рублей. Фото (архив): Минагропром ДНР

Параллельно ведется работа по цифровизации пищевой отрасли. 13 предприятий уже интегрируются в систему маркировки «Честный знак», что позволит повысить прозрачность продукции и укрепить доверие потребителей.

Особое внимание уделяется подготовке молодых специалистов. В рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в ДНР открыты три специализированных агрокласса, а около 700 школьников участвуют во всероссийском конкурсе «АгроНТРИ», что говорит о растущей заинтересованности молодежи к аграрным профессиям.

- У ребят вызывает это живой активный интерес, - подчеркнул глава Минсельхоза ДНР.

Для подготовки молодых кадров создали агроклассы. Фото (архив): Минсельхоз ДНР

Первый выпуск учащихся агротехнических классов ожидается в конце июня. На оснащение этих классов в Волновахском и Шахтерском округах только в этом году направили 1,5 миллиона рублей.

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