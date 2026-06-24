24 июня в Донецке температура воздуха прогреется до 28 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В среду погода в Донецке порадует дончан по-настоящему летним солнцем и отсутствием осадков. Расскажем, какой будет погода в Донецке 24 июня 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Середина недели принесет в столицу Республики устойчивую летнюю жару. Днем воздух прогреется до +28 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +18 градусов, так что вечер будет теплым и комфортным.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, 24 июня осадков в Донецке не ожидается. Будет ясно - солнце будет радовать горожан весь день. Ночью также без осадков.

ВЕТЕР

В течение суток в Донецке будет дуть северный ветер. Днем его скорость составит 4 метра в секунду, ночью немного стихнет до 3 метров в секунду.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 24 июня 2026 года будет стабильным с незначительными колебаниями. В течение суток барометры покажут 741–742 миллиметра ртутного столба. Такие минимальные изменения вряд ли скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 29 до 78 процентов.

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