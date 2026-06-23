Жителям Мариуполя нужно подтвердить выбор компенсационного жилья до 27 июня

В Мариуполе продолжается процесс распределения компенсационного жилья Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Мариуполя обратилась к горожанам с напоминанием о приближении важного срока в процессе распределения муниципального жилья. Жителям, чьи утраченные в результате боевых действий квартиры были включены в опубликованный список, необходимо до 27 июня лично явиться в городскую управу. Цель визита - ознакомление с адресом предоставленного компенсационного жилья и его официальное подтверждение.

- Если адрес утраченного вами жилья попал в опубликованный список распределения муниципального жилья, но вы еще не явились в управу, - вам необходимо в ближайшее время лично явиться в управу для ознакомления с распределенным адресом компенсационной квартиры. Срок - до 27 июня, - подчеркнули там.

В мэрии настоятельно рекомендуют горожанам отнестись к этой процедуре с максимальной ответственностью и не откладывать визит. Напомним, что несоблюдение указанных сроков может повлечь за собой потерю права на закрепленную квартиру и перемещением в конец очереди. Ранее жителей города уже уведомляли о необходимости подтвердить свое право на квадратные метры в установленные временные рамки.

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