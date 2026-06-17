Жителям Мариуполя напомнили о жестких сроках подтверждения распределения квартиры

Глава Мариуполя Антон Кольцов рассказал о порядке действий горожан, которым распределено компенсационное жилье. Фото: МАХ/Кольцов

В Мариуполе продолжают предоставлять компенсационное жилье горожанам, утратившим свои дома. На встрече с жителями Орджоникидзевского района глава городского округа Антон Кольцов детально разъяснил порядок действий для тех, кому уже распределены квартиры.

Он напомнил мариупольцам о жестких временных рамках. 27 мая на официальном сайте администрации округа был опубликован перечень утраченных жилых помещений, а владельцы получили СМС-уведомления. Теперь у горожан есть ровно месяц, чтобы посетить управу внутригородского района по месту регистрации утраченного жилья и узнать адрес распределенной квартиры.

При этом последствия пропуска срока крайне серьезны.

- Очень важно соблюсти этот срок, поскольку при неявке в управу гражданин автоматически перемещается в конец квартирной очереди и ранее распределенное жилье за ним не сохраняется, - подчеркнул Антон Кольцов.

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