В ДНР за сутки отразили новую волну атак беспилотников ВСУ

За сутки были пресечены более десятка попыток использования противником дронов для нанесения ударов по территории Республики. Фото: Штаб обороны ДНР

Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы в Донецкой Народной Республике продолжают защищать мирное население и объекты инфраструктуры от воздушных атак ВСУ. По сообщению Штаба обороны Республики, за сутки было пресечено более десятка попыток использования противником беспилотных летательных аппаратов для нанесения ударов по территории ДНР.

- За прошедшие сутки над территорией ДНР системой «Купол Донбасса» нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 15 дронов противника, - уточнили в ведомстве.

В Штабе напоминают жителям о необходимости проявлять бдительность и незамедлительно информировать экстренные службы в случае обнаружения любых подозрительных предметов, а также обломков сбитых беспилотников или взрывоопасных устройств.

Напомним, что в Донецке предотвратили попытку ВСУ обстрелять город из тяжелых беспилотников. ВСУ разместили три «Бабы-Яги» на крыше дома в центре города для последующих атак.

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