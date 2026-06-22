Дроны найдены и обезврежены: ВСУ разместили три «Бабы-Яги» на крыше дома в центре Донецка для атак по городу

В Донецке сорвали попытку ВСУ обстрелять город из тяжелых беспилотников. Фото: Штаб обороны ДНР

В Донецке сорвали попытку ВСУ обстрелять город из тяжелых беспилотников. По данным Штаба обороны ДНР, украинские военные ночью разместили на крыше одного из жилых домов три квадрокоптера типа «Баба-Яга». Их планировали активировать днем, чтобы нанести удары по населению.

- Под прикрытием ночного массированного налета противник разместил 3 тяжелых квадрокоптера «Баба-Яга» на крыше жилого здания в центре столицы для дальнейшей их активации в дневное время и удара по мирному населению, - говорится в сообщении.

Ключевую роль в срыве замысла противника сыграли сами жители города. Люди услышали звуки приземления тяжелых дронов и оперативно передали информацию в УФСБ России по Донецкой Народной Республике. Благодаря этой своевременной реакции беспилотники удалось вовремя обнаружить и обезвредить, не допустив жертв и разрушений.

В Донецке сорвали попытку ВСУ обстрелять город из тяжелых беспилотников. Фото: Штаб обороны ДНР

В Донецке сорвали попытку ВСУ обстрелять город из тяжелых беспилотников. Фото: Штаб обороны ДНР

В Штабе обороны ДНР подчеркнули важность проявления гражданами бдительности и призвали жителей срочно сообщать обо всех подозрительных фактах. Для передачи информации можно использовать следующие телефоны:

+7 949 300-19-81;

+7 949 300-19-83;

+7 856 388-63-63.

В Донецке сорвали попытку ВСУ обстрелять город из тяжелых беспилотников. Фото: Штаб обороны ДНР

В Донецке сорвали попытку ВСУ обстрелять город из тяжелых беспилотников. Фото: Штаб обороны ДНР

Напомним, что любая информация от граждан может сыграть решающую роль в обеспечении безопасности: она помогает своевременно организовать защиту от беспилотников, предотвратить атаку или минимизировать возможный ущерб. В условиях постоянной угрозы именно слаженное взаимодействие силовых структур и населения становится важнейшим фактором защиты города и его жителей.

При этом публиковать фотографии, видеозаписи и информацию о местах падения или пролета беспилотников в социальных сетях, телеграм-каналах и других чатах категорически запрещено. За распространение подобных сведений в Республике предусмотрена административная ответственность, так как подобная информация используется противником.

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