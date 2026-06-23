23 июня в Донецке температура воздуха прогреется до 29 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник погода в Донецке порадует дончан по-настоящему летней жарой, но местами возможны грозы. Расскажем, какой будет погода в Донецке 23 июня 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

Вторник принесет в столицу Республики настоящее летнее пекло. Днем воздух прогреется до +29 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +19 градусов, так что вечер будет теплым и приятным.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, днем в Донецке местами ожидаются грозы. Погода будет переменчивой: в одних районах города может быть солнечно и сухо, а в других - пройти кратковременный грозовой дождь. Ночью осадки прекратятся, погода останется с переменчивой облачностью, но без осадков.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Ночью ветер немного стихнет до 3 метров в секунду, сохранив свое направление. Ветер не доставит никакого дискомфорта, а наоборот, принесет небольшое облегчение от зноя.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 23 июня 2026 года будет постепенно повышаться. В утренние часы барометры покажут 740 миллиметров ртутного столба, а к ночи давление поднимется до 743 миллиметров ртутного столба. Такие изменения находятся в пределах нормы и вряд ли скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 42 до 73 процентов.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР за три года привлекли 27 млрд рублей инвестиций, создали 876 рабочих мест

В бюджет ДНР поступило 189 миллионов рублей налогов (подробнее)