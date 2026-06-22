В Горловке из-за атаки БПЛА ВСУ на автобус пострадали 13 мирных жителей

В Горловке из-за атаки БПЛА ВСУ на автобус пострадали мирные жители Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке из-за атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ пострадали 12 мирных жителей. Противник атаковал гражданский автобус.

- В результате атаки БПЛА ВФУ на гражданский автобус в Горловке ранения различной степени тяжести получили 12 мирных жителей, - сказал глава городского округа Горловка Иван Приходько.

Он добавил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника противника в Калининском районе Горловки был поврежден пассажирский автобус. Позже он сообщил, что количество раненых в результате обстрела ВСУ возросло до 13.

Ранее сообщалось, что в Горловке в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал сотрудник МЧС России. Инцидент произошел в Калининском районе города в час ночи.

Кроме того, в Горловке из-за детонации взрывоопасного предмета погибла женщина. Как сообщил глава городского округа Иван Приходько, мирная жительница стала жертвой украинской противопехотной мины-«колокольчик».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один мирный житель погиб, еще семь ранены из-за атак БПЛА ВСУ в ДНР

В ДНР из-за атак БПЛА ВСУ пострадали двое детей (подробнее)