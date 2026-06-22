Водитель МЧС России пострадал при атаке украинского БПЛА в Горловке

В результате атаки БПЛА пожарная автоцистерна полностью сгорела. Фото: max.ru/mchsdnr

В Горловке в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал сотрудник МЧС России. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР.

Инцидент произошел в Калининском районе города в час ночи. По данным ведомства, из-за сброса взрывоопасного предмета с дрона загорелась сухая трава - огонь охватил 200 квадратных метров площади. На место оперативно прибыли огнеборцы, однако из за сохранявшейся беспилотной опасности им пришлось прекратить тушение.

Ситуация усугубилась из-за повторного удара: дрон ВСУ атаковал пожарную автоцистерну. В результате водитель получил ранение, а техника полностью сгорела. Сотрудника МЧС оперативно доставили в больницу на штабном автомобиле.

- Сейчас он находится в хирургическом отделении под наблюдением врачей, - уточнили в спасательном ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР усиливают защиту трасс от беспилотников ВСУ. В Республике наращивают число мобильных огневых групп и формируют подразделение «БАРС-Донецк» для борьбы с дронами.

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