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НовостиПолитика22 июня 2026 5:30

Женщина погибла в результате детонации боеприпаса ВСУ в Горловке

Жительница Горловки стала жертвой украинского суббоеприпаса типа «колокольчик»
Ирина ДМИТРИЕВА
Мирная жительница Горловки погибла при взрыве мины-«колокольчика»

Мирная жительница Горловки погибла при взрыве мины-«колокольчика»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке из-за детонации взрывоопасного предмета погибла женщина. Как сообщил глава городского округа Иван Приходько, мирная жительница стала жертвой украинской противопехотной мины-«колокольчик».

- Мирная жительница Горловки погибла в результате детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа «колокольчик», - заявил он.

Глава города выразил соболезнования семье и близким погибшей женщины.

Напомним, ранее сообщалось, что один мирный житель ДНР погиб, еще семь, в том числе двое детей, пострадали 21 июня из-за атак ударных беспилотников вооруженных формирований Украины. Кроме того, в Республике повреждены один объект гражданской инфраструктуры, жилой дом, три грузовика и одна легковая машина в Дебальцево, Великоновоселковском, Шахтерском, Новоазовском округах.

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