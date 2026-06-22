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НовостиОбщество22 июня 2026 4:30

Без осадков: Какой будет погода в Донецке 22 июня 2026 года

В Донецке 22 июня 2026 года ожидается жаркий день
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
В столице ДНР ожидается жаркий день

В столице ДНР ожидается жаркий день

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

ПРОГНОЗ СИНОПТИКОВ

Как передают синоптики Гидрометцентра России, 22 июня 2026 года в Донецке солнце будет время от времени прятаться за облака. Без осадков.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

По словам синоптиков, в Донецке 22 июня 2026 года столбики термометров поднимутся до +28 градусов. Ветер будет северо-западным, 4 метра в секунду.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в Донецке 22 июня 2026 года будет в пределах нормы: 744 миллиметра ртутного столба.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В народном календаре это день Солнцеворота, или Кириллов день.

В древние времена говорили, что «на Кирилла - конец весне, почин лету». Люди верили, что хороший урожай земляники – к холодной зиме.

Если ночью на небе много звезд, то осенью будет много грибов.

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