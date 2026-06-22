Без осадков: Какой будет погода в Донецке 22 июня 2026 года

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП
Как передают синоптики Гидрометцентра России, 22 июня 2026 года в Донецке солнце будет время от времени прятаться за облака. Без осадков.
По словам синоптиков, в Донецке 22 июня 2026 года столбики термометров поднимутся до +28 градусов. Ветер будет северо-западным, 4 метра в секунду.
Атмосферное давление в Донецке 22 июня 2026 года будет в пределах нормы: 744 миллиметра ртутного столба.
В народном календаре это день Солнцеворота, или Кириллов день.
В древние времена говорили, что «на Кирилла - конец весне, почин лету». Люди верили, что хороший урожай земляники – к холодной зиме.
Если ночью на небе много звезд, то осенью будет много грибов.
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