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НовостиПолитика21 июня 2026 15:14

В результате атаки БПЛА ВСУ в Киевском районе Донецка ранена женщина

В Киевском районе столицы ДНР дончанку атаковал украинский дрон
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Пострадавшую жительницу Донецка госпитализировали

Пострадавшую жительницу Донецка госпитализировали

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Киевском районе Донецка местная жительница подверглась атаке вражеского беспилотника. Об этом сообщил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

- В результате атаки БПЛА пострадала женщина 1974 года рождения, - сказал Алексей Кулемзин.

Пострадавшую горожанку госпитализировали в больницу.

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