В результате атаки БПЛА ВСУ в Киевском районе Донецка ранена женщина

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП
В Киевском районе Донецка местная жительница подверглась атаке вражеского беспилотника. Об этом сообщил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.
- В результате атаки БПЛА пострадала женщина 1974 года рождения, - сказал Алексей Кулемзин.
Пострадавшую горожанку госпитализировали в больницу.
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