В результате атаки БПЛА ВСУ в Киевском районе Донецка ранена женщина

Пострадавшую жительницу Донецка госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Киевском районе Донецка местная жительница подверглась атаке вражеского беспилотника. Об этом сообщил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

- В результате атаки БПЛА пострадала женщина 1974 года рождения, - сказал Алексей Кулемзин.

Пострадавшую горожанку госпитализировали в больницу.

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