Студотряды ДНР поздравили медиков с профессиональным праздником

Студотряды поздравили врачей с профессиональным праздником. Фото: Минмолполитики ДНР

Студенческие отряды Донецкой Народной Республики поздравили больше сто пятидесяти медицинских работников с профессиональным праздником. Акция прошла в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом «КП Донецк» сообщили в Министерстве молодежной политики ДНР.

Бойцы студотрядов посетили Республиканский онкологический центр имени профессора Григория Бондаря, где поздравили сотрудников учреждения с Днем медицинского работника. Студенты поблагодарили врачей, медицинских сестер, фельдшеров, санитаров за самоотверженный труд и верность выбранному делу. Им вручили цветы, сладкие подарки и поздравительные открытки.

Эта акция стала еще одним примером участия молодежи региона в общественно значимых инициативах, направленных на поддержку представителей различных профессий и сохранение традиций уважительного отношения к людям труда.

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