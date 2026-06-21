В ДНР предотвратили 128 атак БПЛА ВСУ за неделю

Перехваченные дроны ВСУ успешно обезврежены. Фото (архив): УФСБ России по ДНР

Военнослужащие системы «Купол Донбасса» и сводных мобильных огневых групп за неделю предотвратили 128 атак украинских дронов в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Украинские боевики пытались атаковать мирные кварталы с БПЛА с осколочно-фугасными боезарядами. В Ясиноватой российские бойцы сбили три беспилотника, нацеленных на ж-д узел. Масса взрывчатых веществ в их боеголовках составляла более 30 килограммов.

В Волновахе ударные дроны противника сбиты вблизи электростанции, а в Горловке – на подлете к одному из административных зданий. Взрывотехники успешно обезвредили подавленные БПЛА и без всякого ущерба уничтожили боезаряды.

Напомним, что ВСУ продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных жителей и инфраструктуру.

В ДНР предотвратили 128 террористических атак ВСУ за неделю

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