Бойцы передали частицу Вечного огня из Волновахи на мемориал в Ленобласти

Мемориал «Разорванное кольцо» возле Ладоги – одно из знаковых мест Дороги жизни (архивное фото) Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Военные 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» приняли участие в акции «Огонь памяти». Они взяли частицу Вечного огня у братской могилы советских воинов в Волновахе ДНР для передачи ее на мемориал «Разорванное кольцо» в Ленинградской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

На мемориале «Разорванное кольцо» доставленные частицы вечных огней соединят в единый «Огонь памяти», который будет передан ветеранам Великой Отечественной войны.

Акция «Огонь памяти» приурочена ко Дню памяти и скорби 22 июня - дню начала Великой Отечественной войны. В завершение ритуала забора частицы «Вечного огня» морпехи почтили минутой молчания память погибших воинов.

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