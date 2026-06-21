В ДНР за сутки уничтожено 20 БПЛА ВСУ

Система РЭБ «Купол Донбасса» силами ПВО и сводных мобильных огневых групп за прошедшие сутки над территорией ДНР нейтрализовала и уничтожила 20 дронов ВСУ.
Об этом сегодня сообщил Штаб обороны ДНР.
В штабе призвали при обнаружении обломков и взрывоопасных предметов сообщить по телефонам экстренных служб.
Напомним, что украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных жителей и инфраструктуру Республики.
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