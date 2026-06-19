Беспилотник ВСУ с 5-килограммовой боеголовкой сбили под Волновахой

Нейтрализовать дрон удалось силами сводных мобильных огневых групп. Фото: Штаб обороны ДНР

Под Волновахой в ДНР был сбит украинский ударный беспилотник, оснащенный 5-килограммовой осколочно-фугасной боеголовкой. Об этом сообщили в Штабе обороны Республики.

Нейтрализовать дрон удалось силами сводных мобильных огневых групп. После падения аппарата специалисты обезвредили опасный заряд, исключив угрозу для населения и инфраструктуры.

- Пятикилограммовую осколочно-фугасную боеголовку уничтожили взрывотехники ФСБ, - говорится в сообщении.

По данным Штаба обороны ДНР, за минувшие сутки над территорией Республики системой «Купол Донбасса», а также силами ПВО и мобильных огневых групп были ликвидированы в общей сложности 17 беспилотников противника.

В ведомстве напомнили жителям о необходимости соблюдать меры безопасности: при обнаружении обломков дронов или любых взрывоопасных предметов следует немедленно сообщить об этом в экстренные службы. Самостоятельные попытки приблизиться к таким объектам или перемещать их категорически запрещены, так как это очень опасно.

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