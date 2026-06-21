Возможен небольшой дождь в течение суток: Какой будет погода в Донецке 21 июня 2026 года

Как передают синоптики, 21 июня 2026 года в Донецке ночью ожидается малооблачная погода, которая сохранится в течение суток.
По словам синоптиков, в Донецке 21 июня 2026 года ночью температура воздуха составит +13..15 градусов по Цельсию. Днем столбики термометров поднимутся до +19..21 градусов.
21 июня 2026 года в Донецке в течение суток ожидается небольшой дождь. Ветер при этом будет северо-западным, умеренным.
Атмосферное давление в Донецке 21 июня 2026 года ночью и днем будет в пределах нормы, а именно 751 миллиметр ртутного столба.
21 июня 2026 года в Донецке отмечают следующие праздники: День медицинского работника, День народных художественных промыслов, День кинологических подразделений МВД России, Международный день йоги и многие другие.
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