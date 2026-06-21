Возможен небольшой дождь в течение суток: Какой будет погода в Донецке 21 июня 2026 года

В Донецке 21 июня 2026 года ожидается теплый день. Фото: Донецкий ботсад

ПРОГНОЗ СИНОПТИКОВ

Как передают синоптики, 21 июня 2026 года в Донецке ночью ожидается малооблачная погода, которая сохранится в течение суток.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

По словам синоптиков, в Донецке 21 июня 2026 года ночью температура воздуха составит +13..15 градусов по Цельсию. Днем столбики термометров поднимутся до +19..21 градусов.

ОСАДКИ

21 июня 2026 года в Донецке в течение суток ожидается небольшой дождь. Ветер при этом будет северо-западным, умеренным.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в Донецке 21 июня 2026 года ночью и днем будет в пределах нормы, а именно 751 миллиметр ртутного столба.

ПРАЗДНИКИ В РОССИИ

21 июня 2026 года в Донецке отмечают следующие праздники: День медицинского работника, День народных художественных промыслов, День кинологических подразделений МВД России, Международный день йоги и многие другие.

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