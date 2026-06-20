В субботу жителей и гостей столицы ДНР ожидает жаркий и солнечный день Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В субботу жителей и гостей столицы ДНР ожидает жаркий и солнечный день. Осадков не предвидится, что создает прекрасные условия для активного отдыха и прогулок на улице. Расскажем, какой будет погода в Донецке 20 июня 2026 года.

Температура воздуха

Утро начнется с комфортной температуры - около +16-17°C. По мере того, как солнце будет подниматься выше, воздух начнет стремительно прогреваться. К полудню столбики термометров достигнут отметки +26-27°C. Ночные часы также порадуют комфортом: ожидается около +21-22°C, что смягчит вечернюю жару.

Осадки

Весь день в Донецке будет преобладать солнечная погода. Синоптики не прогнозируют никаких осадков. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 3-4 м/с, временами возможны порывы до 7-8 м/с, которые внесут приятную прохладу.

Атмосферное давление

Атмосферное давление будет держаться в пределах нормы - около 746-747 миллиметров ртутного столба.

Народный календарь

20 июня в народном календаре отмечается Федот Урожайник (или Федотов день). Издавна этот день связывали с надеждами на хороший урожай и внимательно наблюдали за погодой: считалось, что ясный и теплый Федот сулит обильные хлеба и благоприятное лето. Также в этот период активно продолжались полевые работы - прополка грядок, уход за посевами, подготовка к сенокосу.

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