На концерте в ДНР ко Дню медработника побывал замминистра здравоохранения России. Фото: МАКС/Масников

В Донецкой Народной Республике ко Дню медицинского работника провели торжественный концерт, на котором побывал заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Андрей Плутницкий. Он оказывал постоянное внимание региону.

- Мы вместе с коллегами из федерального центра и Правительства Республики подвели итоги года. Нам выпало работать в непростых условиях, но именно здесь, на передовой борьбы за жизнь человека, рождаются настоящие герои. Мы вручили государственные, ведомственные и общественные награды тем, кто проявил себя с самой лучшей стороны. Для меня было важным лично пожать руку каждому из вас, поблагодарить за спасенные судьбы, за бессонные ночи у операционных столов и за доброту, которую вы дарите пациентам, - рассказал министр здравоохранения ДНР Константин Масников.

Он добавил, что впереди много работы по восстановлению и модернизации системы здравоохранения Республики.

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