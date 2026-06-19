В Киевском районе Донецка восстановили освещение улиц, не работавшее с 2014 года

Городские улицы снова освещены. Фото: ТГ/Кулемзин

В Киевском районе Донецка вернули освещение на улицы, которые оставались без света более десяти лет. Как сообщили в администрации городского округа, уличные фонари не работали в этой части города с 2014 года из-за обстрелов ВСУ.

- Специалисты предприятия «Донецкгорсвет» выполнили комплекс работ на улицах Светлова и Листопрокатчиков, - отметили в мэрии.

Во время ремонта энергетики устранили повреждения в электросети, заменили более двух километров кабельной линии и 3 опоры освещения. Кроме того, на обновленных участках установили 80 новых светодиодных светильников.

В администрации добавили, что проведенные работы - часть восстановительных мероприятий, запланированных на 2026 год.

Напомним, ранее сообщалось, что Москва восстановила поврежденную обстрелами ВСУ поликлинику в Донецке. Поликлиника в Донецке в ближайшее время начнет прием пациентов.

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