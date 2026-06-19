В Горловке количество раненых из-за обстрела ВСУ 18 июня увеличилось до 10 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке количество раненых из-за обстрела со стороны вооруженных формирований Украины 18 июня увеличилось до десяти человек.

- По уточненной информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии 18 июня 2026 года мирных жителей Горловки увеличилось до десяти, - сказал глава городского округа Горловка Иван Приходько.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что 18 июня в ДНР в результате атак беспилотников ВСУ погиб один человек, еще 12 пострадали. Он уточнил, что в Калининском районе Горловки при ударе дрона по автозаправке погиб мужчина. Ранения средней степени тяжести получили восемь мирных жителей и одна женщина. Еще один мирный житель пострадал в Центрально-Городском районе Горловки. В результате атак украинских боевиков в регионе были повреждены три жилых дома и семь объектов гражданской инфраструктуры. Также пострадали один грузовой и семь легковых автомобилей.

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