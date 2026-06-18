Спасателям удалось локализовать и полностью потушить огонь, однако автомобили получили критические повреждения. Фото: МЧС России по ДНР

В Центрально-Городском районе Горловки в результате сброса боеприпаса с БПЛА ВСУ возник пожар. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по ДНР, атака произошла в полдень: украинский беспилотник поразил два припаркованных легковых автомобиля.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты - 6 специалистов МЧС и 2 автоцистерны. Спасателям удалось локализовать и полностью потушить огонь. Однако автомобили получили критические повреждения и полностью сгорели.

В центре Горловки ликвидировали пожар после атаки БПЛА ВСУ max.ru/mchsdnr

По данным ведомства, непосредственно в результате пожара погибших и пострадавших нет. Вместе с тем от осколков боеприпасов пострадал один человек.

- К сожалению, от осколков пострадал прохожий, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что четыре мирных жителя ДНР пострадали при ударах БПЛА ВСУ 17 июня. Всем пострадавшим в Республике оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

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