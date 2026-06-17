Четыре мирных жителя ДНР пострадали при ударах БПЛА ВСУ 17 июня

Пострадавшими занимаются медики Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР в результате атак ударных беспилотников ВСУ 17 июня пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что на трассе Донецк - Мариуполь на повороте в село Березовое ранения средней степени тяжести получил мужчина 1970 года рождения. В Петровском районе Донецка пострадал мужчина 1976 года рождения. Еще двое пострадавших - мужчины 1964 и 1986 годов рождения - получили ранения в Волновахе.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, в результате ударов повреждены десять объектов гражданской инфраструктуры, а также четыре грузовых и два легковых автомобиля. Повреждения зафиксированы в Донецке, Горловке, Енакиево, Иловайске, Старобешевском, Волновахском, Ясиноватском и Володарском муниципальных округах ДНР.

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