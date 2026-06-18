Один человек погиб и восемь ранены в результате атаки БПЛА ВСУ в Горловке

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Калининский район Горловки подвергся атаке БПЛА ВСУ - в результате происшествия есть погибший и раненые. О ситуации проинформировал глава городского округа Иван Приходько.
- В результате атаки БПЛА вооруженных формирований Украины в Калининском районе Горловки ранены восемь мирных жителей, - заявил он.
Глава Горловки также подтвердил гибель одного гражданского лица.
- В результате атаки БПЛА украинских террористов погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении.
Напомним, что несколькими днями ранее, 16 июня, БПЛА ВСУ пытался ударить по административному зданию в Горловке. Украинские боевики использовали для атаки на город БПЛА «Батон». Осколочно-фугасный боезаряд с тремя килограммами взрывчатки был уничтожен взрывотехниками УФСБ России по ДНР.
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