В Донецке и Горловке из-за атак БПЛА ВСУ пострадали два человека Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в Донецке и Горловке пострадали два человека.

- В результате атаки БПЛА ВФУ в Центрально-Городском районе Горловки ранен мирный житель, - сказал глава городского округа Горловка Иван Приходько.

Он добавил, что ночью в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Никитовском районе Горловки была повреждена инфраструктура одного из предприятий.

Также из-за атаки дрона ВСУ 17 июня пострадал мирный житель в Донецке.

- В Кировском районе в результате вчерашней атаки БПЛА пострадал мужчина 1990 года рождения, - сказал глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике в результате атак ударных беспилотников ВСУ 17 июня пострадали четыре мирных жителя. Из-за ударов противника были повреждены десять объектов гражданской инфраструктуры, а также четыре грузовых и два легковых автомобиля.

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