В Дебальцево установили новую стелу на въезде в город. Фото: Минстрой России

В Дебальцево Донецкой Народной Республики установили новую стелу на въезде в город. Работы проводились при поддержке региона-шефа Хабаровского края. На лицевой стороне размещены название городского округа, год его основания, герб и памятная табличка. С обратной стороны нанесена надпись: «Счастливого пути».

- На территории, где установлена стела, оборудована площадка размером 11 на 12 метров. Основная часть поверхности вымощена тротуарной плиткой, исключение составляют лишь участки под постаменты. Здесь же размещены три флагштока для флагов Российской Федерации, Донецкой Народной Республики и городского округа Дебальцево, которые сегодня занимают почетное место, - рассказали в Министерстве строительства России.

Также на территории стелы установили пять лавочек.

Ранее сообщалось, что в Макеевке завершили установку новой стелы на въезде в город.

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