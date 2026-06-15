До конца 2026 года в Амвросиевке запустят второй корпус реабилитационного центра. Фото: Правительство Амурской области

В Амвросиевском округе Донецкой Народной Республики до конца 2026 года введут в эксплуатацию второй корпус реабилитационного центра, который восстановили при поддержке региона-шефа Амурской области. Глава Приамурья Василий Орлов осмотрел выполненные на объекте работы.

- Помимо основных работ, было выполнено благоустройство прилегающей территории. Специалисты амурского минздрава помогли коллегам подобрать специализированное оборудование для реабилитации. В обновленный центр также была закуплена новая мебель, - рассказали в Правительстве Амурской области.

Реабилитационный центр проходит процедуру лицензирования. В нем сейчас находится порядка 20 пациентов. Однако после того, как учреждение полностью откроют, там смогут проходить реабилитацию одновременно до 50 человек.

Ранее сообщалось, что в Донецке приступили к восстановлению амбулатории №6.

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