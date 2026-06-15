Глава ДНР открыл монумент сотрудникам уголовно-исполнительной системы в Донецке. Фото: Сайт Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в открытии монумента сотрудникам уголовно-исполнительной системы и вручил государственные награды работникам УФСИН по ДНР.

Пушилин подчеркнул важность открытия памятника в условиях СВО. Он отметил, что те, кто сейчас в строю, понимают: их работу ценят не только в регионе, но и по всей стране. Работа уголовно-исполнительной системы не всегда попадает в СМИ, но это ежедневный труд с угрозой для жизни и здоровья - противник использует любые возможности, включая беспилотники, чтобы нанести вред. Новый монумент - важная историческая составляющая для будущих поколений.

После церемонии Глава ДНР вручил отличившимся сотрудникам УИС медаль «За храбрость» IV степени и знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени.

Ранее в Донецке прошла торжественная церемония награждения сотрудников полиции, приуроченная ко Дню России. Глава ДНР Денис Пушилин вместе с руководством МВД по ДНР вручил отличившимся полицейским государственные и ведомственные награды.

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