Четыре мирных жителя ДНР пострадали 14 июня из-за атак БПЛА ВСУ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

14 июня в ДНР в результате атак украинских ударных дронов пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

В Калининском районе Горловки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1956 года рождения. В Иловайске - мужчина 1990 года рождения, а также пострадал мужчина 1957 года рождения. На трассе Донецк - Успенка, недалеко от поселка Харьковское Амвросиевского округа, ранен мужчина 1958 года рождения. Всем оказывают медицинскую помощь.

В результате обстрелов ВСУ повреждены два жилых дома, девять объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, три грузовых и три легковых автомобиля в Донецке, Макеевке, Горловке, Дебальцево, Докучаевске, Иловайске, Кутейниково и Ясиноватой.

Ранее сообщалось, что 13 июня в результате атак ударных беспилотников ВСУ в ДНР пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок.

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