В ДНР из-за атак БПЛА ВСУ пострадали трое мирных жителей, в том числе ребенок

Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атак ударных беспилотников ВСУ в ДНР пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок. Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что в Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили девочка 2017 года рождения и ее мама - женщина 1999 года рождения.

Еще один пострадавший - мужчина 1976 года рождения - ранен в Еленовке (городской округ Докучаевск).

Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Кроме того, атаки беспилотников ВСУ привели к ущербу инфраструктуры. Поврежден жилой дом, а также три гражданских объекта. Кроме того, пострадали грузовой и три легковых автомобиля. Атаки зафиксированы в городских округах Горловка, Дебальцево, Докучаевск и Енакиево, а также в Кременевке (Володарский муниципальный округ ДНР).

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