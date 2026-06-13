Двое человек ранены в Горловке при атаке БПЛА ВСУ

Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке при атаке беспилотника ВСУ получили ранения двое мирных жителей. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Он уточнил, что инцидент произошел в Никитовском районе, над которым украинский дрон сбросил боеприпас. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.

- В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в Никитовском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя, - проинформировал глава города.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике в целях обеспечения безопасности граждан введен запрет на пассажирские перевозки в ночное время. Соответствующее решение принял Штаб обороны ДНР, оно вступило в силу с 12 июня. Теперь на территории Республики запрещается осуществлять любые пассажирские автомобильные перевозки с 21:00 до 05:00.

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