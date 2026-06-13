ДНР вырвалась в лидеры по рождаемости среди исторических регионов

Рождаемость в Республике растет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Донецкая Народная Республика стала лидером по рождаемости среди исторических регионов - за последние три года показатель увеличился на 14 процентов. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания по вопросам развития Донбасса и Новороссии, которое провел Президент России Владимир Путин.

По словам Голиковой, такая позитивная динамика - результат последовательной государственной политики по поддержке семей. Комплекс мер, реализуемый на федеральном и региональном уровнях, постепенно приносит ощутимые результаты - рождаемость растет.

- Лидером здесь является Донецкая Народная Республика - за три года рост составил 14%, - подчеркнула вице премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что многодетные семьи в ДНР получат ежегодную выплату на школьную форму для детей. Правительство Республики установило новый порядок назначения ежегодной денежной помощи на каждого ребенка из многодетной семьи.

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