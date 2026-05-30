Многодетные семьи ДНР получат ежегодную выплату на школьную форму для детей

В Донецкой Народной Республике принят очередной шаг для поддержки многодетных семей. Постановлением Правительства Республики утвержден порядок назначения ежегодной денежной выплаты, которая будет направлена на приобретение школьной и спортивной формы для детей. Об этом сообщил Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков.

- Ежегодную денежную выплату будем предоставлять и многодетным семьям - на приобретение школьной и спортивной формы на весь период обучения, - заявил он.

Для оформления этой меры поддержки необходимо обратиться с письменным заявлением в орган социальной защиты по месту жительства одного из родителей. Андрей Чертков подчеркнул, что выплата будет осуществляться отдельно на каждого ребенка.

Напомним, что в ДНР с мая 2026 года изменился порядок назначения единого пособия для многодетных семей. В Республике расширили круг получателей данной выплаты.

