Российские штурмовые группы успешно продвигаются вглубь Константиновки Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Штурмовые группы 3-й и 8-й армий, а также 3-го армейского корпуса российских войск успешно продвигаются вглубь Константиновки в ДНР. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, подразделения ведут активные боевые действия в микрорайонах Красный Октябрь и Красный городок, параллельно завершая зачистку от остатков ВСУ Первомайского района города.

По данным ведомства, за минувшие сутки в Константиновке российским военным удалось освободить 172 здания. В ходе боев были уничтожены до 40 украинских солдат, три боевые бронемашины и четыре автомобиля.

Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск общие потери противника оказались еще существеннее. ВСУ лишились до 115 своих военнослужащих, немецкого танка «Leopard-2», трех бронемашин, 13 автомобилей и трех артиллерийских орудий.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ маскируются под местное население в Константиновке. Военнослужащие ВСУ используют гражданскую одежду для маскировки и сбора разведданных о ВС РФ.

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