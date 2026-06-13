За Константиновку ведутся ожесточенные бои

В городе Константиновка, за который сейчас идут активные бои в ДНР, украинские военные стали переодеваться в гражданскую одежду, чтобы слиться с местным населением. Об этом сообщил РИА Новости командир штурмовой роты группировки войск «Южная» под позывным «Мерчанд».

- Мы знали, что там есть гражданские, и, действительно, мы видели старых пожилых людей, и тут же появляются молодые. Молодые парни, девушки, и ходят они довольно-таки бодро, - отметил он.

По словам командира, свободное передвижение молодежи в условиях активных боевых действий вызвало подозрения. Он напомнил, что молодежь в Украине принудительно отправляют в зону боевых действий. А здесь, в городе, где происходят ожесточенные бои, молодые люди спокойно «разгуливают» по улице, а потом выясняется, что они обладают информацией о расположениях российских войск.

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