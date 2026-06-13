«Прыгали с моста в водоем»: В МЧС рассказали обстоятельства гибели подростка в парке имени Щербакова в Донецке

Сейчас обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители. Фото (архив): Администрация Донецка

В Главном управлении МЧС России по ДНР рассказали подробности трагедии, что произошла вчера, 12 июня, в парке имени Щербакова в Донецке. Там в водоеме утонул подросток.

Со слов очевидцев, вечером трое подростков прыгали с моста в водоем. Для двоих юношей все закончилось благополучно - они смогли самостоятельно выплыть. Однако третьему, 17 летнему юноше, не удалось выбраться на поверхность. Отдыхающие парка тут же сообщили о случившемся по номеру «101».

На место оперативно прибыли сотрудники Специализированного спасательного центра МЧС России. Водолазы спустились в водоем и извлекли погибшего с глубины 6 метров - оно находилось в 35 метрах от берега. После этого тело подростка передали сотрудникам Следственного комитета.

На месте работали 11 человек личного состава МЧС России и три единицы техники.

- Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы, - заявили в спасательном ведомстве.

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