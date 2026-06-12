В ДНР запитали Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию

Станция обеспечивает водой Макеевку, Донецк и Ясиноватую Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР возобновили работу Верхнекальмиусской фильтровальной станции - ключевого объекта водоснабжения для ряда городов Республики. Об этом сообщили в администрации городского округа Макеевка.

По данным филиала «Макеевское ПУВКХ» ГУП ДНР «Вода Донбасса», 12 июня станция была временно обесточена из-за перебоев с подачей электричества. Сейчас электроснабжение на Верхнекальмиусской фильтровальной станции восстановлено, объект снова запитан и функционирует.

В администрации Макеевки уточнили, что водоснабжение города будет осуществляться строго по графику.

- Вода у тех, кому она положена по графику, будет. У абонентов, у которых вода обычно идет раньше, она тоже появится, но с небольшой задержкой, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что жители Донецка, Макеевки и Ясиноватой остались без воды из-за атаки ВСУ. В ДНР была обесточена фильтровальная станция, которая подает воду на три города Республики.

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