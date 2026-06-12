В центре Мариуполя установили самые большие в городе флаги ко Дню России

В Мариуполе празднуют День России (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе празднуют День России: по этому случаю центр города украсили новыми флагами. Об этом сообщили в администрации Мариуполя.

Масштаб оформления впечатляет: размер новых полотнищ составляет 2,3 на 3,7 метра. На данный момент это самые большие флаги, размещенные в приморском городе.

Установкой флагов занимались сотрудники муниципального учреждения «Зеленстрой»: они закрепили полотнища на флагштоках в самом сердце города - на площади Ленина.

Напомним, что День России отметили в Мариуполе патриотическим танцем у моря. Студенты ПГТУ станцевали на берегу Азовского моря в честь большого государственного праздника. Под популярную песню башкирской группы Ay Yola 25 участников, одетых в цвета российского флага, исполнили танец, включающий элементы хореографии разных народов страны.

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