Двое подростков ранены при детонации боеприпаса в Донецке

Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Донецка получили ранения двое юношей. Они пострадали в результате детонации взрывоопасного предмета. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

Инцидент произошел 11 июня.

- По дополнительной информации, в Кировском районе вследствие детонации взрывоопасного предмета ранения получили два парня 2007 года рождения, - проинформировал глава Донецка.

По словам Кулемзина, пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что в больницах Донецкой Народной Республики продолжают лечение четверо пострадавших при атаке ВСУ на пассажирский автобус в Енакиево. Врачи дают положительные прогнозы. Утром 3 июня украинский ударный беспилотник атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Подольск - Симферополь. Погибли восемь человек, еще 11 получили ранения. СК возбудил уголовное дело.

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