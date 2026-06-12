12 июня в Донецке температура воздуха прогреется до 27 градусов тепла Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу погода в Донецке порадует дончан еще более теплым днем, но местами возможны грозы. Расскажем, какой будет погода в Донецке 12 июня 2026 года.

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА

В День России в столице Республики будет тепло. Днем воздух прогреется до +27 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +18 градусов.

ОСАДКИ

По прогнозам синоптиков, днем 12 июня в Донецке местами ожидаются грозы - как и в предыдущие дни, в одних районах города может быть сухо, а в других пройдет кратковременный грозовой дождь. Ночью осадки прекратятся, погода станет преимущественно облачной, местами с прояснениями, без осадков. Стоит взять с собой зонт на всякий случай, особенно если вы планируете быть на улице днем.

ВЕТЕР

В дневные часы в Донецке будет дуть слабый восточный ветер со скоростью всего 2 метра в секунду. Ночью ветер станет еще слабее - всего 1 метр в секунду, сменив направление на северное и северо-западное.

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Атмосферное давление в столице ДНР 12 июня 2026 года будет постепенно понижаться. В утренние часы барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, а к ночи давление опустится до 740 миллиметров ртутного столба. Такое снижение давления могут ощутить метеозависимые люди - возможны легкая слабость или сонливость. Рекомендуется больше отдыхать и пить воду.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Относительная влажность воздуха в течение суток составит от 46 до 84 процентов.

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