Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
В Константиновке штурмовые подразделения «Южной» группировки войск ведут уличные бои. Российская армия полностью взяла под контроль восточную часть города и вышла на северо-восточные окраины.
- В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника, - отмечают в Минобороны России.
Там добавили, что российские штурмовики успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. В освобожденных кварталах ищут и ликвидируют отдельные разрозненные группы и одиночных украинских боевиков.
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ рассказали об освобождении Роскошного в ДНР. Успех операции стал возможен благодаря слаженным действиям всех подразделений. Эффективная работа разведки, артиллерии и дроноводов позволила полностью блокировать все попытки противника удержать населенный пункт.
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