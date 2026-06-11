В Донецке приступили к восстановлению амбулатории №6. Фото: ТГ/Гарцев

В столице Донецкой Народной Республики приступили к восстановлению амбулатории №6. Три этажа здания уже полностью в ремонте. Проведены демонтажные работы. Об этом сообщил Председатель Правления Ассоциации работников здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

- Здание историческое, 1936 года постройки. Много сложностей, но проговорили с подрядчиком, все работы будут выполнены достаточно качественно. Будем смотреть дальше, как идет ремонт. Будем посещать этот объект еще дополнительно, - рассказал Гарцев.

Он добавил, что в 2026 году в регионе отремонтируют десять поликлиник в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Ранее сообщалось, что в Донецке приступили к капитальному ремонту здания политехнического колледжа. Свою историю он ведет с 1929 года. Тогда в здании был образован Сталинский металлургический техникум.

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