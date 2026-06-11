Двое мирных жителей ранены в Горловке из-за атак БПЛА ВСУ

В Горловке в результате атак беспилотников ВСУ пострадали двое мирных граждан Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Горловке в результате атак беспилотников ВСУ пострадали двое мирных граждан. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

Он уточнил, что первый инцидент произошел на трассе между Горловкой и Донецком. Дрон ВСУ нанес удар по гражданскому автомобилю, в результате чего был ранен мужчина. Второй случай зафиксирован в Никитовском районе Горловки - там из-за атаки БПЛА пострадал еще один мирный житель.

Напомним, что на фоне участившихся угроз с воздуха в Донецкой Народной Республике работают над усилением защиты населения и ключевых объектов. В частности, формируется противодроновый отряд «БАРС ДНР». Его основная задача - обеспечить безопасность граждан, а также критически важной инфраструктуры: школ, больниц, детских садов и других социальных объектов.

Как отметил Глава Республики Денис Пушилин, создание отряда позволит не только укрепить систему защиты от атак беспилотников, но и сформировать дополнительный резерв подготовленных специалистов, способных эффективно противодействовать этой угрозе на территории региона.

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